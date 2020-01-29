Папарацци сняли беременную Курникову на яхте

Роды намечены на март

Журналисты сфотографировали теннисистку Анну Курникову и певца Энрике Иглесиаса во время прогулки на яхте в Майами.

Издание ''HOLA!' обнародовало снимки, на которых Курникова и Иглесиас проводят время на борту яхты. Возлюбленных засняли в тот момент, когда они перекусывали.

Судя по снимку, теннисистка находится на поздних сроках беременности. Широкая куртка едва сходится на ней. Портал dni.ru даже предположил, что Анна вынашивает не одного ребенка.

"Дорогая Анечка! Желаю тебе здоровья и много сил. Чтобы ты побыстрее встретилась со своим ребеночком. Легких родов и быстрых схваток. Счастья вашей семье!" - говорится на фанатской страничке Курниковой.

Поклонники Курниковой и Иглесиаса присоединились к поздравлениям. Они давно догадывались, что в знаменитой семье грядет пополнение. Ведь спортсменка все реже стала появляться на публике. К тому же в последнее время она носила мешковатые вещи, чтобы скрыть изменившуюся фигуру.

- Наша прекрасная пара! - пишут в Сети.

- Желаю Аннушке здоровья, легких родов и встречи с новыми детишками, здоровыми и красивыми, как Люси и Николас.

- Аня, ты молодец, ты настоящая!

- Она выглядит очень беременной.

- Родная наша девочка, крепких тебе сил, береги себя и свое здоровье.

Ранее друзья звездной пары рассказали, что Курникова родит третьего ребенка в марте. Энрике и Анна эту информацию не комментируют. Они предпочитают не распространяться о личной жизни. О рождении близнецов Николаса и Люси поклонники узнали только после родов.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они познакомились на съемках музыкального клипа. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей. Малышам сейчас по два года. Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году.

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