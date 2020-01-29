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У Зеленского матом прокомментировали украинские цены на газ

15:52
  • среда
  • 29 января 2020

Виновным назвали "Нафтогаз"

Простым украинцам приходится расплачиваться за маневры "Нафтогаза". Компания закупила слишком дорогое топливо, что ударило по карманам граждан Незалежной, возмутился советник президента Владимира Зеленского. В выражениях Игорь Новиков не стеснялся.
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"Какого ***, вполне резонно спросите вы", - написал советник на своей странице в Facebook. Нецензурная подпись сопровождает фотографию платежки за январь. Согласно документу,  газ подорожал до 7 тысяч гривен за тысячу кубов – тогда как и власти в Киеве, и "Нафтогаз" обещали  цену не выше 4 с половиной тысяч.

  "То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", - пояснил Новиков. При этом он отмечает, что в случае неуплаты поставщики просто отключат подачу голубого топлива. Возмущенный советник президента пообещал передать справку о преступлениях против энергетической безопасности Украины Владимиру Зеленскому.

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