У Зеленского матом прокомментировали украинские цены на газ

Виновным назвали "Нафтогаз"

Простым украинцам приходится расплачиваться за маневры "Нафтогаза". Компания закупила слишком дорогое топливо, что ударило по карманам граждан Незалежной, возмутился советник президента Владимира Зеленского. В выражениях Игорь Новиков не стеснялся.

"Какого ***, вполне резонно спросите вы", - написал советник на своей странице в Facebook. Нецензурная подпись сопровождает фотографию платежки за январь. Согласно документу, газ подорожал до 7 тысяч гривен за тысячу кубов – тогда как и власти в Киеве, и "Нафтогаз" обещали цену не выше 4 с половиной тысяч.

"То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", - пояснил Новиков. При этом он отмечает, что в случае неуплаты поставщики просто отключат подачу голубого топлива. Возмущенный советник президента пообещал передать справку о преступлениях против энергетической безопасности Украины Владимиру Зеленскому.

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