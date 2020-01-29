Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище

Желающие проститься с протоиереем не поместились в храме

В среду на Троекуровском кладбище состоялись похороны протоиерея Всеволода Чаплина. Отпевание священника прошло в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Именно его настоятелем являлся Чаплин.

Как сообщает ТАСС, храм Феодора Студита не смог вместить всех желающих попрощаться с протоиереем – всего собралось несколько сотен человек.

Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января. 51-летнему священнику стало плохо на скамейке около храма, он упал. Прибывшие медики констатировали его смерть.

СМИ сообщили, что причина смерти - острая ишемическая болезнь сердца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"