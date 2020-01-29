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Натовский самолет несколько часов летал над Россией

16:18
  • среда
  • 29 января 2020

Российские специалисты внимательно наблюдали за его маневрами

Многочасовой полет над российскими городами совершили военные инспекторы из США и Канады. Самолет C-13OJ прошел над Забайкальским и Хабаровском краем, районами Бурятии и Амурской области.
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Полет C-13OJ проходил по ранее согласованному с Россией маршруту – в рамках Договора по открытому небу. На самолете не предусмотрена возможность применения оружия. Он оснащен аппаратурой для наблюдения, которая прошла международное освидетельствование с участием российских специалистов.

Российские эксперты и сейчас присутствовали на борту самолета. Специалисты следили за работой американских и канадских инспекторов. Использование на борту C-13OJ техники, не предусмотренной договором, исключено, пишет РИА Новости.

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