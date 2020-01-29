"У меня – моя квартира": Пелагея высказалась о разделе имущества после развода

Певица не претендует на загородный дом

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин воссоединились – на время, ради дня рождения их дочери. Артистка ответила на вопросы журналистов, которым очень хотелось узнать, как разводящиеся супруги намерены делить имущество.

В СМИ уже неоднократно появлялись сообщения, что Пелагее после развода достанется шикарный загородный дом. Называлась стоимость недвижимости - 75 миллионов рублей – однако близкие певицы опровергали эту информацию, отмечая, что на момент покупки особняк не был достроен. Он и сейчас еще не обжит и требует немалых вложений.

"Мы ничего не делим! У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все!", заявила артистка. Телегин кивал в подтверждение правоты высказываний своей пока еще супруги.

Напомним, что Пелагея и Иван отмалчивались по поводу разлада в семье – до тех пор, пока Телегина не заметили в обществе другой девушки. Как стало известно, хоккеист и владелица турфирмы Мария Гончар уже некоторое время живут в гражданском браке, пишет StarHit.

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