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"У меня – моя квартира": Пелагея высказалась о разделе имущества после развода

17:24
  • среда
  • 29 января 2020

Певица не претендует на загородный дом

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин воссоединились – на время, ради дня рождения их дочери. Артистка ответила на вопросы журналистов, которым очень хотелось узнать, как разводящиеся супруги намерены делить имущество.
Пелагея показала трогательные кадры с дочерью и бывшим мужем

В СМИ уже неоднократно появлялись сообщения, что Пелагее после развода достанется шикарный загородный дом. Называлась  стоимость недвижимости - 75 миллионов рублей – однако близкие певицы опровергали эту информацию, отмечая, что на момент покупки особняк не был достроен. Он и сейчас еще не обжит и требует немалых вложений.

"Мы ничего не делим! У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все!", заявила артистка. Телегин кивал в подтверждение правоты высказываний своей пока еще супруги.

Напомним, что Пелагея и Иван отмалчивались по поводу разлада в семье – до тех пор, пока Телегина не заметили в обществе другой девушки. Как стало известно, хоккеист и владелица турфирмы Мария Гончар уже некоторое время живут в гражданском браке, пишет StarHit.

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