ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр развеял надежды москвичей на "настоящую зиму" в феврале

16:51
  • среда
  • 29 января 2020

К таким предсказаниям надо относиться с осторожностью

Гидрометцентр России с осторожностью относится к ранним прогнозам – а потому не может обещать москвичам "настоящей зимы" в феврале. И.о. директора ведомства Роман Вильфанд напомнил о метеорологических правилах.
Когда в Москву придёт настоящая зима

"Есть метеорологические правила. Согласно им, давать уверенный прогноз так заблаговременно нельзя, Гидрометцентр так не работает. Мы сможем рассказать о погоде в это время лишь в пятницу (31 января) - но с ответственностью", - пояснил Вильфанд.

И.о.главы Гидрометцентра прокомментировал сообщение главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой. Она пообещала москвичам, что по-настоящему зимняя погода придет в столицу на следующей неделе, минусовые температуры ожидаются 5-6 февраля.

Вильфанд и ранее заявлял, что сегодня максимальный срок прогнозирования – это пять-шесть дней. Синоптик не исключает, что изменение циркуляции воздушных масс действительно может принести похолодание в столицу на следующей неделе. Однако это нельзя считать прогнозом – так как данные предварительные, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.