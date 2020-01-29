Гидрометцентр развеял надежды москвичей на "настоящую зиму" в феврале

К таким предсказаниям надо относиться с осторожностью

Гидрометцентр России с осторожностью относится к ранним прогнозам – а потому не может обещать москвичам "настоящей зимы" в феврале. И.о. директора ведомства Роман Вильфанд напомнил о метеорологических правилах.

"Есть метеорологические правила. Согласно им, давать уверенный прогноз так заблаговременно нельзя, Гидрометцентр так не работает. Мы сможем рассказать о погоде в это время лишь в пятницу (31 января) - но с ответственностью", - пояснил Вильфанд.

И.о.главы Гидрометцентра прокомментировал сообщение главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой. Она пообещала москвичам, что по-настоящему зимняя погода придет в столицу на следующей неделе, минусовые температуры ожидаются 5-6 февраля.

Вильфанд и ранее заявлял, что сегодня максимальный срок прогнозирования – это пять-шесть дней. Синоптик не исключает, что изменение циркуляции воздушных масс действительно может принести похолодание в столицу на следующей неделе. Однако это нельзя считать прогнозом – так как данные предварительные, передает ТАСС.

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