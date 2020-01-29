Как отметят 160-летие со дня рождения Антона Чехова Главархив столицы и библиотека "МЭШ"

Поклонников писателя ждет насыщенная программа

В день 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова библиотека "Московской электронной школы" предлагает решить кроссворд и поучаствовать в викторине, посвященной жизни писателя.

Школьникам предоставят текст пьесы "Вишневый сад" и расскажут, какие картины знаменитых художников были вдохновлены произведением. Также ребятам предложат пройти тест на знание "Вишневого сада", вспомнить основные события биографии писателя и поучаствовать в викторине.

Помимо этого, пользователи смогут узнать много нового о семье писателя и разгадать кроссворд.

Кроме того, Главное архивное управление Москвы отметит эту дату открытием посвященной классику русской литературы выставки. Там будут представлены важные документы, связанные с жизнью писателя. Так, здесь можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении ему звания уездного врача с автографом декана медицинского факультета Московского университета Николая Склифосовского.

Также в экспозиции представят ранние публикации Чехова в московской прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель сотрудничал в журналах "Свет и тени" и "Будильник".

Кроме того, посетителям покажут пропускной вид, выданный для провоза тела писателя из Баденвейлера в Москву, и актовую запись о его смерти в метрической книге Смоленской церкви Новодевичьего монастыря.

Отдельный раздел выставки посвятят сотрудничеству Чехова с Московским художественным театром и его создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Среди экспонатов - театральные афиши, программы и билеты на спектакли МХТ.

Еще один раздел расскажет о меморизации памяти писателя. Здесь можно будет найти документы о создании дома-музея на ул. Садовая-Кудринская. Кроме того, будут созданы тематические блоки: "А.П. Чехов в кинематографе", "А.П. Чехов в музыке", "Постановки произведений А.П. Чехова в московских театрах", "Международные театральные фестивали имени А.П. Чехова в Москве".

Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

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