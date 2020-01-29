Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

Глава государства встретился с ними в Кремле

Владимир Путин встретился в Кремле с ушедшими в отставку членами прежнего правительства России. Глава государства поблагодарил их за работу, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева работал в непростых условиях, но наряду с решением текущих задач осуществил немало мер, полезных с точки зрения стратегических интересов страны. Прежде всего, были определены ключевые цели социально-экономического развития, и разработан механизм их достижения через реализацию национальных проектов.

"Я вас хочу за это ещё раз поблагодарить, и выразить надежду на то, что вы на новых местах работы используете весь свой потенциал богатый, опыт жизненный и производственный, для того, чтобы двигаться дальше - и в личном плане, и решать те задачи, которые будут перед вами поставлены на новых местах. Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую, единую, расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю, и уверен, это будет и для вас интересно, и для государства полезно", - сказал Путин.

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