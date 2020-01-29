В Минобороны назвали Госдеп главным препятствием для мира в Сирии

Вашингтон ни разу не выразил поддержку борьбе с терроризмом

Главное препятствие для мира в Сирии - действия Госдепа США, который в режиме жёстких санкций блокирует любую помощь жителям страны. Об этом заявил официальный представитель нашего Минобороны. Игорь Конашенков подчеркнул, что за всё время противостояния России международному терроризму в Арабской Республике Вашингтон ни разу не выразил этой борьбе поддержку.

"Все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев. На этом фоне была неудивительна молчаливая поддержка последних недель Госдепом мощного и скоординированного наступления из зоны деэскалации "Идлиб" крупных сил называемых Помпео "невинными мирными жителями" с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих сирийскому филиалу "Аль-Каиды"* - "Джебхат ан-Нусре"*, заявил Конашенков.

Договорённость о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе вступила в силу 12 января. Однако незаконные вооружённые формирования продолжают атаковать позиции сирийской армии и обстреливать населённые пункты. Сегодня правительственные войска в результате контрнаступления смогли восстановить контроль над городом Маарет-эн-Нууман. Там находился крупный форпост запрещённой в нашей стране террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Военным также удалось захватить и уничтожить десятки единиц тяжёлой техники боевиков и артиллерийские орудия разных калибров.

* - деятельность организаций запрещена на территории России.

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