ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны назвали Госдеп главным препятствием для мира в Сирии

18:28
  • среда
  • 29 января 2020

Вашингтон ни разу не выразил поддержку борьбе с терроризмом

Главное препятствие для мира в Сирии - действия Госдепа США, который в режиме жёстких санкций блокирует любую помощь жителям страны. Об этом заявил официальный представитель нашего Минобороны. Игорь Конашенков подчеркнул, что за всё время противостояния России международному терроризму в Арабской Республике Вашингтон ни разу не выразил этой борьбе поддержку. 

"Все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев. На этом фоне была неудивительна молчаливая поддержка последних недель Госдепом мощного и скоординированного наступления из зоны деэскалации "Идлиб" крупных сил называемых Помпео "невинными мирными жителями" с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих сирийскому филиалу "Аль-Каиды"* - "Джебхат ан-Нусре"*,  заявил Конашенков.

Договорённость о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе вступила в силу 12 января. Однако незаконные вооружённые формирования продолжают атаковать позиции сирийской армии и обстреливать населённые пункты. Сегодня правительственные войска в результате контрнаступления смогли восстановить контроль над городом Маарет-эн-Нууман. Там находился крупный форпост запрещённой в нашей стране террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Военным также удалось захватить и уничтожить десятки единиц тяжёлой техники боевиков и артиллерийские орудия разных калибров.

* - деятельность организаций запрещена на территории России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Война в Сирии
Война в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.