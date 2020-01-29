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Путин уволил оскандалившегося главу Чувашии

17:34
  • среда
  • 29 января 2020

Михаил Игнатьев утратил доверие президента

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Такое решение было принято в связи с утратой им доверия.

Указ об отставке Игнатьева опубликован на сайте Кремля. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев. Пост он будет занимать до выборов нового руководителя региона.

Накануне Михаил Игнатьев был исключен из "Единой России". Такое решение было принято президиумом генерального совета партии. Как заявил секретарь генсовета Андрей Турчак, Игнатьев живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям.

Поводом для исключения из "Единой России" и увольнения с поста главы Чувашии стал видеоролик с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать, чтобы их получить. Поступок главы региона вызвал возмущение. В пресс-службе Игнатьева тогда заявили, что он пошутил.

Неделей ранее глава Чувашии на мероприятии по случаю Дня печати заявил, что нужно "мочить" журналистов, которые "все критикуют". Позднее Игнатьев попытался оправдаться, заявив, что его слова не так поняли.

Назначенный врио главы Чувашии Олег Николаев является депутатом Государственной Думы от партии "Справедливая Россия". Он возглавлял комитет нижней палаты парламента по делам национальностей.

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Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
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