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"Маленькие мерзавцы": няня накричала на детей в костромском детсаду (видео)

18:50
  • среда
  • 29 января 2020

По факту инцидента начата проверка

В интернет попало видео, где няня в костромском детском саду кричит на детей, называя их "маленькими мерзавцами". Ролик сняла мама одного из воспитанников.

По данным издания k1news, инцидент произошел во время завтрака детей. "Так, маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике? Чтоб потом не было такого, что нет полотенца!" – возмущенно говорит женщина.

Местное управление образования проводит проверку по факту инцидента. Отмечается, что пока нареканий в адрес няни не было, в детском саду она работает пять лет.

"После того, как будут взяты все объяснения, уже можно делать выводы. Поведение няни мы ни в коем случае не оправдываем", - сообщила начальник отдела реализации программ дошкольного образования Оксана Турыгина.

В мае этого года утренник в детском саду Сургута завершился грандиозным скандалом.

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