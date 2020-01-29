Порошенко с Обамой официально подвели под статью

НАБУ возбудило дело о хищениях

Бывшие президенты Украины и США - Петр Порошенко и Барак Обама – стали фигурантами уголовного дела. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование по обвинениям в хищении.

"НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи", - написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. Чтобы не быть голословным, Кузьмин приложил к своему сообщению копию соответствующего уведомления от НАБУ.

По словам депутата, антикоррупционное ведомство будет расследовать факты, изложенные адвокатом президента США Дональда Трампа - Рудольфом Джулиани. К этой истории причастен и бывший вице-президент США Джозеф Байден, а также его сын Хантер.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты "захвата государственной власти на Украине и разграбления средств … международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко".

Кузьмин назвал постановление суда беспрецедентным по своему историческому значению. В частности, следователям предстоит выяснить, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 миллиардов долларов, о которых писал личный адвокат Трампа. Джулиани утверждал, что украденные на Украине деньги присваивались Порошенко, Хиллари Клинтон и Байденом в пропорции 30/70%, передает ТАСС.

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