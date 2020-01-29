Россиян предупредили о росте цен на некоторые продукты

В зоне риска – свинина и куриное мясо

Цены на основные виды продукции животноводства в 2019 году не росли. На них не повлияло даже то, что себестоимость производства (в частности, затраты на ГСМ и энергоресурсы) увеличивалась.

Как сообщили в Минсельхозе, на 23 января производители предлагали на реализацию свинину в убойном весе за 134,26 рубля за килограмм – это на 11,1% ниже уровня прошлого года. Мясо кур стоит 102,36 рубля за килограмм – также ниже предыдущих показателей, на 11,3%. Говядина в убойном весе оценивается в 235,84 рубля за килограмм – это на 5% выше, чем голом ранее.

Сейчас цены производителей на свинину и куриное мясо в России ниже прошлогодних. Однако существуют факторы, из-за которых цены могут поползти вверх. Они могут вырасти до уровня 2018 года из-за тяжелой ситуации в мире с африканской чумой свиней. В то же время, цена на сахар снижается, а рост цен на молоко соответствует уровню инфляции, заявили в пресс-службе Минсельхоза.

По данным ведомства, снижение цен на мясо птицы и свинину связано с ростом объемов производства. В то же время, обострившаяся ситуация по АЧС на мировом формирует дефицит продукции животноводства. Это может способствовать увеличению российского экспорта – при этом внутри страны цены поднимутся до уровня 2018 года.

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