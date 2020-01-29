В Китае растет число заразившихся коронавирусом

Специалисты вплотную подошли к разработке вакцины

Опасность распространения коронавируса в России и меры противодействия инфекции обсуждались в среду на совещании у Владимира Путина. О ситуации президенту докладывали заместитель главы правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Через усиленный санитарный контроль на границах России прошло уже более миллиона человек. 139 граждан были направлены на обследование в связи с подозрением на заболевание. Но ни в одном случае коронавирус не подтвердился. В нашей стране уже налажен выпуск тест-систем, позволяющих быстро выявить новую инфекцию.

Число заражённых в Поднебесной растет с каждым днем. Эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, вошла в новую стадию. Заболеть, оказывается, можно даже вторично - уже зафиксированы как минимум несколько случаев повторного обращения к медикам. Всего случаев заражения - свыше шести тысяч. Из них 132 летальных исхода. За этот месяц коронавирус по масштабам распространения успел обогнать даже атипичную пневмонию. Более того, вирус шагнул за пределы Китайской народной республики. Каждый день - новые случаи заболевания. США, Канада, Австралия, Юго-восточная Азия - всего 15 государств во власти нового штамма пневмонии. В России пока не зафиксировано ни одного случая. Однако риск проникновения коронавируса пока сохраняется. О защитных мерах на специальном совещании доложили Владимиру Путину.

Еще в конце декабря, когда в Поднебесной зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса, правительство Российской Федерации предприняло ряд серьезных шагов по предупреждению эпидемии. Усилили санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу. Отработали алгоритм действия медперсонала при подозрении на новую инфекцию. Наши ученые в сотрудничестве с китайцами занимаются поиском вакцины. Пекин передал геном коронавируса нескольким странам.

Подробнее смотрите в репортаже Александры Сергомасовой

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