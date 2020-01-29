В Общественной палате обсудили поправки в Конституцию

Эксперты позитивно оценили курс на обеспечение приоритета национального права над международным и закреплении индексации социальных выплат

Общественная палата уже получила заключения 35 регионов по вопросу о внесении поправок в Конституцию. Еще 40 должны направить свое мнение в ближайшее время. В среду предложения субъектов к президентскому законопроекту обсудили на слушаниях. По их результатам палата сформирует итоговое заключение и направит его рабочей группе и Госдуме. Изменение основного закона государства стало и темой заседания Генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

Принятие в первом чтении президентского законопроекта об изменении Конституции фактически дало старт и всенародному обсуждению этих поправок. О них говорят дома. В офисах и на предприятиях. На заседаниях небольших общественных групп или таких гигантов, как Федерация независимых профсоюзов России, передает "ТВ Центр".

"На протяжении 20 лет мы говорили о том и добивались того, чтобы величина МРОТ была ни ниже величины прожиточного минимума. И достигли этого. То же самое мы всегда говорим и о пенсиях. Что не только индексация пенсий на достойном уровне должна быть, но и необходимо возвратить индексацию пенсий работающим пенсионерам", - отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Данный вопрос, конечно, требует проработки. Однако индексацию пенсий и различных социальных пособий Путин уже предложил закрепить в Конституции. Помимо этого, в законопроекте прописаны ужесточение требований к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам, усиление роли Госсовета, Конституционного суда, а также обеих палат парламента и местных органов власти.

"Я думаю, все от этого выиграют. И в плане социальных, и в плане, если кто-то думает заниматься политикой. Роль публичных институтов, парламентаризма возрастает. И роль местного самоуправления возрастает в этих поправках", - сообщил член рабочей группы по изменению Конституции Александр Калинин.

Возрастает и роль самой Конституции. Именно на это в первую очередь направлены поправки. Причем эту донастройку вполне себе можно было провести в формате: Госдума - Совет Федерации - Заксобрания регионов. Закон это вполне позволяет. Однако последнее слово, по мнению президента, должно быть все-таки за гражданами.

"Самое главное, что решение окончательное по поправкам, которые мы сейчас обсуждаем, то есть вступят или не вступят в силу эти поправки, будет приниматься по итогам общероссийского голосования. Поверьте, оно будет удобным, прозрачным и понятным гражданам с точки зрения процедуры", - сказал сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас.

Голосование, предположительно, пройдёт в апреле. Пока же специальная рабочая группа продолжает аккумулировать идеи, отбрасывая невыполнимые: вроде отказа от частной собственности, введения госцензуры в СМИ или переезда федеральных министерств в регионы. В Кремле сегодня заявили, что данный вопрос не прорабатывается. Как и смена названия должности президент на верховный правитель. Хотя такое предложение тоже поступило.

"В ходе дискуссии поступает очень много предложений, в этом и заключается её цель — собрать мнения. Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то предложения будут отсеиваться, какие-то приниматься", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После сегодняшнего обсуждения в Общественной палате количество этих предложений уже перевалила за сотню. И многие из них все же здравые и в итоге могут стать нормами Конституции. Там, например, хотят обозначить статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. Прописать роль гражданского общества. А также закрепить положение о традиционных ценностях, зафиксировав, что семья - это исключительно союз мужчины и женщины.

Для того, чтобы не было перекосов, и необходимо это широкое общественное обсуждение, а потом и всенародное голосование, по итогам которого и будет принято окончательное решение - вносить изменения в Конституцию или всё оставить так, как есть.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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