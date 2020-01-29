Путин встретился с премьером Баварии

Что они обсудили?

В среду Владимир Путин встретился с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером. Глава правительства ведущей в экономическом отношении земли Германии находится в российской столице с рабочим визитом, сообщает "ТВ Центр".

Программа переговоров, как отмечают в Берлине, была согласована с федеральным канцлером. В Баварии расположены штаб-квартиры многих крупных немецких корпораций. В связи с визитом Зёдера российско-германская внешнеторговая палата призвала власти Федеративной республики активизировать экономический и политический диалог с Москвой. Его успех немецкий бизнес воспримет как воодушевляющий сигнал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"