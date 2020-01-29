ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ назначила экстренное заседание из-за китайского коронавируса

19:57
  • среда
  • 29 января 2020

Обсудят введение международного режима ЧС

Вопрос введения международного режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV обсудит на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения. Как сообщили в штаб-квартире ВОЗ, оно состоится 30 января в Женеве.
Путин обсудил меры против коронавируса в России

"Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность", - говорится в сообщении.

Чрезвычайный комитет на прошлой неделе уже дважды отказывался объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вируса.

Тем временем вирус добрался до Финляндии. Результаты анализов подтвердили наличие пневмонии, вызванной 2019-nCoV, у китайского туриста из города Ухань. Пациента госпитализировали в городе Рованиеми, сообщает ТАСС.

По последним данным, в Китае число погибших от коронавируса достигло 132. В общей сложности на материковой части КНР зафиксированы 5974 случая заражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вспышка коронавируса в Китае
Вспышка коронавируса в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.