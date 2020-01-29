ВОЗ назначила экстренное заседание из-за китайского коронавируса

Обсудят введение международного режима ЧС

Вопрос введения международного режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV обсудит на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения. Как сообщили в штаб-квартире ВОЗ, оно состоится 30 января в Женеве.

"Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность", - говорится в сообщении.

Чрезвычайный комитет на прошлой неделе уже дважды отказывался объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вируса.

Тем временем вирус добрался до Финляндии. Результаты анализов подтвердили наличие пневмонии, вызванной 2019-nCoV, у китайского туриста из города Ухань. Пациента госпитализировали в городе Рованиеми, сообщает ТАСС.

По последним данным, в Китае число погибших от коронавируса достигло 132. В общей сложности на материковой части КНР зафиксированы 5974 случая заражения.

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