Симоньян: Раненая в Сирии журналистка RT в тяжелом состоянии

Сотрудница попала под обстрел в Идлибе

Состояние Вафы Шабруни тяжелое. Раненая в Сирии журналистка RT госпитализирована, врачи делают все возможное, сообщила главный роедактор телеканала Маргарита Симоньян.

По данным RT, Шабруни была серьезно ранена во время съемки складов боеприпасов. Их оставили боевики, отступавшие из города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. По предварительной информации телеканала, взорвался один из снарядов.

"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", - написала в своем Telegram-канале Симоньян.

Сирийские правительственные войска 28 января восстановили контроль над городом Мааррет-эн-Нууман. Там располагался крупный форпост террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в России организации). Как сообщало сирийское агентство SANA, съемочная группа RT попала под обстрел боевиков – тогда и была ранена журналистка.

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