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Симоньян: Раненая в Сирии журналистка RT в тяжелом состоянии

20:18
  • среда
  • 29 января 2020

Сотрудница попала под обстрел в Идлибе

Состояние Вафы Шабруни тяжелое. Раненая в Сирии журналистка RT госпитализирована, врачи делают все возможное, сообщила главный роедактор телеканала Маргарита Симоньян.
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По данным RT, Шабруни была серьезно ранена во время съемки складов боеприпасов. Их оставили боевики, отступавшие из города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. По предварительной информации телеканала, взорвался один из снарядов.

"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", - написала в своем Telegram-канале Симоньян.

Сирийские правительственные войска 28 января восстановили контроль над городом Мааррет-эн-Нууман. Там располагался крупный форпост террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в России организации). Как сообщало сирийское  агентство SANA, съемочная группа RT попала под обстрел боевиков – тогда и была ранена журналистка.

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