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Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку

20:06
  • среда
  • 29 января 2020

Девушка была задержана весной 2019 года

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар помилована президентом России. Соответствующее прошение в среду подписал Владимир Путин. Указ вступает со дня подписания, сообщили в Кремле:

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы".

26 января Наама Иссахар подала президенту России официальное прошение о помиловании. До этого Путин во время визита в Израиль пообщался с матерью осужденной девушки, сказав, что "всё будет хорошо".

Нааму Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту "Шереметьево", она направлялась из Индии в Израиль. В багаже девушки нашли десять граммов гашиша. Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков. Сама девушка заявила, что перевозила гашиш в личных целях. 

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