Николаев подсчитал размер своей пенсии

Певца не отпустили на заслуженный отдых из-за повышения возраста

Игорю Николаеву не удалось уйти на пенсию: композитору недавно исполнилось 60, а пенсионный возраст подняли. Но артист не унывает – а пока подсчитывает, какую пенсию получит от государства.

По словам Николаева, человек не может знать, что с ним случится даже через минуту: сегодня ты на ногах, а завтра – рад любым деньгам. Так что отказываться никогда и ни от чего не следует, уверен композитор.

"Вроде за "народного" добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят", — заявил Николаев. Ему недавно присвоили звание Народного артиста России.

Игорь Николаев в разговоре с журналистами повздыхал о временах СССР. Композитор вспомнил, что тогда можно было безбедно существовать на авторские отчисления от одного хита - Всесоюзное агентство по авторским правам работало прекрасно. Однако после развала Советского Союза закончились и авторские отчисления. Чтобы как-то существовать, Николаеву пришлось самому петь свои песни, пишет "7 Дней".

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