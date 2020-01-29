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Россия отменяет поезда в Китай из-за коронавируса

21:44
  • среда
  • 29 января 2020

Предусмотрено единственное исключение

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Исключение будет сделано для поездов, курсирующих между Москвой и Пекином, заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Мера, направленная против распространения коронавируса, начнет действовать с 31 января, приводит слова Голиковой ТАСС.

Голикова добавила, что в пяти регионах России на Дальнем Востоке продлен режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем.

"Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах ДФО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сообщила вице-премьер после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание, на котором будет решаться вопрос о введении международного режима чрезвычайной ситуации. По последним данным, число зараженных на материковой части КНР приближается к 6 тысячам, число жертв коронавируса превысило 130 человек.

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