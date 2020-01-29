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Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса

22:15
  • среда
  • 29 января 2020

Работа идет в обычном режиме

В Кремле всегда внимательно относились к здоровью сотрудников. Если кто-то чихает или кашляет, ему советуют сидеть дома – чтобы не заразить других. Так что в отношении коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, никаких специальных мер не принимается, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал о совещании у Путина по проблеме коронавируса

"Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный. Болеть просто нет времени, все работают в обычном режиме, передает ТАСС.

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