Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар

В Израиле отметили высокий уровень отношений Тель-Авива и Москвы

Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такое предположение высказал в беседе с журналистами адвокат израильтянки.

Ранее стало известно, что российский президент подписал помилование осужденной за контрабанду наркотиков Нааме Иссахар. Она была задержана в Москве в конце прошлого года и приговорена к 7,5 годам колонии. 29 января Нетаньяху выразил благодарность Путину за то, что он помиловал израильтянку.

Позже решение Владимира путина приветствовали и в израильском МИДе. Глава ведомства Исраэль Кац отметил высокий уровень отношений между еврейским государством и Россией. Он также подчеркнул важную роль личных контактов лидеров двух стран, напоминает ТАСС.

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