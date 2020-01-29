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Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар

22:27
  • среда
  • 29 января 2020

В Израиле отметили высокий уровень отношений Тель-Авива и Москвы

Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля  Биньямин Нетаньяху. Такое предположение высказал в беседе с журналистами адвокат израильтянки.
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Ранее стало известно, что российский президент подписал помилование осужденной за контрабанду наркотиков Нааме Иссахар. Она была задержана в Москве в конце прошлого года и приговорена к 7,5 годам колонии. 29 января Нетаньяху выразил благодарность Путину  за то, что он помиловал израильтянку.

Позже решение Владимира путина приветствовали и в израильском МИДе. Глава ведомства Исраэль Кац отметил высокий уровень отношений между еврейским государством и Россией. Он также подчеркнул важную роль личных контактов лидеров двух стран, напоминает ТАСС.

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