ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Депутаты проголосовали за соответствующую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в среду подтвердила полномочия российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

В резолюции ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Москва выполнила ряд рекомендаций. К заслугам России отнесено участие в обменах заключенными с Киевом.

Парламентарии из комитета ПАСЕ также отметили, что "определенный прогресс достигнут в реализации минских соглашений".

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