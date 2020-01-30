Почему Палестина отвергла предложенную США "сделку века"

Эксперт затруднился назвать сделкой проект, который согласован только с одной стороной

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для решения палестино-израильского конфликта. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Владимир Фитин, руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований.

"Трудно назвать сделкой проект, который согласован только с одной стороной. Вторая сторона не принимала никакого участия в этом. Трудно говорить о том, что это может быть какой-то договор в перспективе. Предсказуемо, что Израиль одобрил этот вариант, поскольку все его требования были учтены. Палестинцы отмели его, потому что они не принимали участия в создании документа и также потому, что не считают США надежным и объективным посредником после того, как те признали Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля", - сказал эксперт.

Согласно "сделки века" Трампа, США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС.

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