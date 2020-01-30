ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему Палестина отвергла предложенную США "сделку века"

10:10
  • четверг
  • 30 января 2020

Эксперт затруднился назвать сделкой проект, который согласован только с одной стороной

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для решения палестино-израильского конфликта. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Владимир Фитин, руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований.

"Трудно назвать сделкой проект, который согласован только с одной стороной. Вторая сторона не принимала никакого участия в этом. Трудно говорить о том, что это может быть какой-то договор в перспективе. Предсказуемо, что Израиль одобрил этот вариант, поскольку все его требования были учтены. Палестинцы отмели его, потому что они не принимали участия в создании документа и также потому, что не считают США надежным и объективным посредником после того, как те признали Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля", - сказал эксперт.

Согласно "сделки века" Трампа, США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС.

Полный комментарий смотрите в видео:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Протесты в Палестине
Протесты в Палестине
Владимир Фитин, руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований
Владимир Фитин, руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.