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Кравчук оправдался за слова о "встрече" Сталина и Гитлера

08:47
  • четверг
  • 30 января 2020

Как оказалось, украинский политик не сам выдумал эту историю

Еще один украинский политик выстрелил разоблачением. На сей раз первый президент Украины  Леонид Кравчук. Он "пролил свет" на историю Второй мировой. После заявления Владимира Зеленского о том, что Советский Союз является одним из виновников войны.
Первый президент Украины объяснил слова Зеленского о "сговоре" Сталина и Гитлера

Кравчук в эфире объявил следующее: "Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться".

История, которую рассказывает господин Кравчук, была выдумана не им. Легенда о встрече Сталина с Гитлером во Львове 17 октября 1939 года была растиражирована еще в начале 90-х. Кравчук, видимо, принимает за исторический документ статейку из какой-то желтой газеты, давно покрывшейся пылью.

- Красава! Вроде уже старенький, а вон как в воздухе умудрился переобуться, даже не присев!

- Рассказал шумерские сказки – потом мол, а я то шо, я ни шо! Это они!

Как на самом деле? В архиве хранятся журналы посещений, в которых секретари Сталина с точностью до минуты записывают, кого принимал главнокомандующий.

17 октября 1939 Сталин встречается в Москве с Молотовым, Микояном, Ждановым, Ворошиловым и другими. Последняя встреча закончилась в 22:30.

И Сталин стремглав, на каком-то сверхскоростном поезде мчится во Львов, встречается с Гитлером, да еще подписывает какие то документы, которых ни в одном архиве не сохранилось.

Для этих новоявленных историков из украинской политики документы, факты вообще не имеют никакой ценности. В ходу – развлекательное псевдоисторическое кино. Его показывают сейчас на украинском телевидении.

Эти исторические мифы, которыми публично торгуют сегодня и Польша, и Украина, имеют целью сделать из доверчивых людей нерассуждающих болванов, которые верят любой выдумке.

Сам Леонид  Кравчук день спустя развел руками: "Я читал это, напечатанное в средствах массовой информации. Вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса".

Так держать, Леонид Макарович! Правда в пантеон великих политиков и историков Вам войти уже не удастся. В действительности все не так, как на самом деле.

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