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Минобороны показало видео подрывных работ на реке Чедан

09:01
  • четверг
  • 30 января 2020

В республике Тыва началась подготовка к весеннему сезону

В трёх районах Алтайского края действует режим ЧС из-за мощной метели. Самая тяжёлая ситуация - на юге региона. На уборку снега выведена вся коммунальная техника, задействованы и военные, передает "ТВ Центр".

Осадков, по данным метеорологов, в этом январе выпало в три раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Сугробы - высотой с одноэтажный дом, по дорогам не проехать. До сих пор ограничено движение на 20 участках  региональных  автотрасс и на двух  участках федеральной  магистрали "Чуйский тракт". Там работают специальные подразделения МЧС, развёрнуты пункты  обогрева для водителей.  В сёла, которые в результате удара стихии остались без связи, спасатели доставляют продукты,  воду и медикаменты. Синоптики  обещают, что уже к концу рабочей недели осадки прекратятся, но им на смену придут морозы.

В республике Тыва началась подготовка к  весеннему сезону.  Военные проводят подрывы льда  на реке Чедан.  Это необходимо, чтобы защитить  жилые дома и приусадебные участки от половодья. Работы продлятся несколько дней.  Всего в противопаводковых мероприятиях подрывники намерены использовать около тонны тротила.

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Подрывные работы на реке Чедан
Подрывные работы на реке Чедан
Подрывные работы на реке Чедан
Подрывные работы на реке Чедан
Подрывные работы на реке Чедан
Подрывные работы на реке Чедан
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