Минобороны показало видео подрывных работ на реке Чедан

В республике Тыва началась подготовка к весеннему сезону

В трёх районах Алтайского края действует режим ЧС из-за мощной метели. Самая тяжёлая ситуация - на юге региона. На уборку снега выведена вся коммунальная техника, задействованы и военные, передает "ТВ Центр".

Осадков, по данным метеорологов, в этом январе выпало в три раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Сугробы - высотой с одноэтажный дом, по дорогам не проехать. До сих пор ограничено движение на 20 участках региональных автотрасс и на двух участках федеральной магистрали "Чуйский тракт". Там работают специальные подразделения МЧС, развёрнуты пункты обогрева для водителей. В сёла, которые в результате удара стихии остались без связи, спасатели доставляют продукты, воду и медикаменты. Синоптики обещают, что уже к концу рабочей недели осадки прекратятся, но им на смену придут морозы.

В республике Тыва началась подготовка к весеннему сезону. Военные проводят подрывы льда на реке Чедан. Это необходимо, чтобы защитить жилые дома и приусадебные участки от половодья. Работы продлятся несколько дней. Всего в противопаводковых мероприятиях подрывники намерены использовать около тонны тротила.

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