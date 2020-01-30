Россия ограничила железнодорожное сообщение с Китаем

До пятницы власти объявят, в каком режиме будут выполняться авиарейсы

Оперативный штаб по контролю и предупреждению проникновения и распространения коронавируса в России принимает серию мер для противодействия появлению болезни в нашей стране, передает "ТВ Центр".

С ноля часов четверга ограничено железнодорожное сообщение с КНР, кроме поездов из Москвы в Пекин и обратно. Не позднее завтрашнего дня объявят, в каком режиме будут выполняться авиарейсы.

Тем временем, все вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов до 1 марта. По последним данным, в КНР зараженные выявлены во всех регионах, в том числе в Тибете. От коронавируса скончались 170 человек, за сутки заболели свыше 1700. Меры противодействия инфекции обсуждали в среду на совещании у Владимира Путина.

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