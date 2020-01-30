Террористы осложнили работу пунктов пропуска для беженцев в Сирии

Только за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался 47 раз

Террористы в Сирии продолжают обстреливать пригороды Алеппо. Только за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался 47 раз, сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон. Кроме того, атаки боевиков серьёзно осложняют работу пунктов пропуска для беженцев из Идлиба.

Серый дым на окраине. Только что среди домов упала мина. Люди в поселке Хандарат говорят, что в том квартале почти никто не живет. Его постоянно обстреливают боевики.

"У меня погибли двое детей. Боевики покоя нам не дают. У нас ни дверей, ни крыши над головой. Все разрушили их снаряды. Половина дома разрушена. Как жить?" – задается вопросом жительница поселка Хандарат Анина Масуф.

Целых домов в поселке мало. Большинство разрушены артиллерией террористов. Поэтому под одной крышей живут по несколько семей. Хандарат стал известен миру после того, как его захватили боевики. Вот на этой улице они казнили палестинского подростка 12-летнего Абдаллу Иссу. Местные жители рассказывают, что таких показательных расправ, когда боевики убивали детей и бросали тела на перекрестках, были десятки.

"Боевики на моих глазах зарезали молодого пленного солдата. Они взорвали нашу больницу. Я видела, как их снайпер убил двоих моих соседей. Я это не забуду никогда", - заявила Милад Рахме.

Террористов из поселка выгнали еще в 2016. Но они ушли недалеко. Сейчас стоят буквально в двух-трех километрах от Хандарата. И, как говорят ополченцы, в любой момент могут пойти в наступление, чтобы отвлечь армию от Идлибской зоны и других районов провинции, где боевики терпят одно поражение за другим.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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