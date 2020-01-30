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Небензя предупредил Совбез ООН о подготовке провокаций в Сирии

09:48
  • четверг
  • 30 января 2020

Из САР поступают очень тревожные сигналы, полагает постпред России

Террористы в сирийской провинции Идлиб ежедневно нарушают режим перемирия. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам российского постпреда, экстремистские группировки регулярно атакуют и обстреливают позиции сирийской армии, гражданские объекты и российский пункт базирования Хмеймим. Также Василий Небензя предупредил Совбез о подготовке террористами провокаций с применением химоружия. Сведения о том, что на северо-запад Алеппо прибыли активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски", буквально накануне были получены от боевика, которого задержали сирийские военные.

"Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия. Мы считаем эти сигналы очень тревожными. Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем", - сказал Небензя.

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