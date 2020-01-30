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Появилось видео с похорон эсэсовца на Украине

09:24
  • четверг
  • 30 января 2020

Мужчина входил в нацистскую дивизию "Галичина"

Украинские  телеканалы показали сюжет о том, как в Ивано-Франковске с почестями  похоронили  99-летнего уроженца региона,  входившего в нацистскую дивизию "Галичина". Это еще одно из серии свидетельств дикого надругательства над памятью, подчеркивает "ТВ Центр".

В 1941 году  фашисты, на стороне которых он воевал, уничтожили 50 тысяч жителей его родного города.  Позже дивизия была разгромлена Красной армией. Эсесовец попал в плен, был репрессирован и провел 10 лет в тюрьме. Однако в репортаже он предстает как патриот и борец за независимость.

В почетном карауле - люди в форме вермахта.  Показали и его награды, полученные  уже при новой украинской власти.  В репортаже - ни слова о тех, кто сотрудничал с нацистами, о расправах над  партизанами и мирными жителями. Похоронили ветерана СС на аллее Славы.

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