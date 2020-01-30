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Когда и где чаще всего угоняют машины

08:25
  • четверг
  • 30 января 2020

Красть авто стали реже

В МВД рассказали, что чаще всего автомобили похищают на парковках рядом с домами и возле торговых центров. 
Названы самые угоняемые автомобили в России

"В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем - у торговых центров", - сообщили в МВД. 

Как передает РИА Новости, наибольшей популярностью у преступников пользуются машины российского, японского и корейского производства. 

По данным МВД, в прошлом году было зафиксировано примерно 20 тысяч автомобильных краж. Это на 14% ниже, чем в позапрошлом году.

В декабре представители МВД уточнили, что самыми угоняемыми марками в Москве являются ВАЗ, Kia, Hyundai и Toyota. Как выяснилось, иногда злоумышленники используют поддельные документы, чтобы эвакуировать автомобиль с целью угона. 

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