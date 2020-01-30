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Танк T-80 показал всю свою мощь на учениях в Подмосковье (видео)

08:39
  • четверг
  • 30 января 2020

Стрельба велась по исчезающим мишеням

Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) провела масштабные учения в Московской области, приуроченные к 77-й годовщине образования.

В мероприятии приняли участие танковые, мотострелковые, разведывательные, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения. В учениях приняли участие более двух тысяч двух военнослужащих, а также около 500 единиц техники.

Танки Т-80 показали всю свою огневую мощь и выполнили три вида стрельбы: на ходу, с места и с закрытых боевых позиций. При этом мишени появлялись лишь на короткий промежуток времени на дальности около двух тысяч квадратных метров.

Разведчики преодолели уникальную полосу препятствий "Тропа разведчика". Прохождение осложнялось взрывами и выстрелами условного противника, пишет газета "Известия".

Мотострелковые экипажи выполнили упражнения боевых стрельб из БМП-2 по движущимся мишеням условного противника на дистанциях до 1 тысячи метров. Цели имитировали безоткатное оружие, группы пехоты и гранатометчиков.

Военнослужащие подразделения ПВО отработали задачи по обнаружению и перехвату авиации условного противника из вооружения ЗРК "Тор-М2". Самоходные гаубицы "Мста-С" отразили "воздушную атаку" на колонну техники и преодолели зараженный участок местности.

А призывники показали владение техникой на танковых, мотострелковых тренажерах. Провели стрельбу из РПГ-7, автоматов Калашникова и другого стрелкового оружия.

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