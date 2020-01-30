Звезда "Голоса" умерла от рака в 43 года

Певицу в последние мгновения жизни окружали родные и близкие

Скончалась участница шоу "Голос" Наташа Стюарт. Певице было 43 года, передает сайт издания The Sun.

Наташа два года боролась с тяжелым заболеванием – раком молочной железы. Она умерла в сиднейской больнице Святого Винсента в окружении семьи.

Страшный диагноз певице поставили в июле 2018 года. Стюарт прошла 20-недельный курс химиотерапии, после которого решила принять участие в шоу "Голос".

"Я чувствовала, что очень важно выйти на сцену, потому что я не видела подобных мне женщин по телевизору. Тех, кто проходит лечение, но не отказывается от своей мечты", - говорила Наташа год назад в интервью.

В итоге Стюарт появилась в шоу в платке, который скрывал последствия химиотерапии. Певица запомнилась зрителям не только вокальными данными, но и невероятной силой духа.

Ведущая австралийского "Голоса" Соня Крюгер выразила родственникам Стюарт соболезнования. "Наташа была путеводной звездой, по чьей красоте, таланту и увлеченности мы будем скучать", - написала телеведущая в Twitter.

До участия в шоу Наташа занималась вокальной карьерой около 20 лет. Она выпустила сольный альбом, а также была бек-вокалисткой у многих известных артистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"