Помощники Михалковой выболтали секрет ее пышных форм

Они показали пляжное фото звезды

Представители Юлии Михалковой сообщили, что актриса часто использовала пуш-ап для исполнения ролей роковых красавиц.

"До сих пор свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были. Делали аккуратно, чтоб как родные стали", - написали представители Михалковой, которые ведут ее Instagram, пока бывшая звезда "Уральских пельменей" отдыхает на Багамах.

По их словам, некоторые поклонники считают, будто стараниями пластических хирургов у Михалковой появилась грудь как минимум четвертого размера.

"Ну, какой тут четвертый? Честный второй. И никакой пластики!" - говорится в подписи к фотографии, на которой артистка выходит из воды в купальнике и бейсболке.

Фанаты завалили Юлию Михалкову комплиментами.

- Юлия вся кайфовая и ой какая сексуальная девушка.

- Звезда! Мирового уровня!

- Ты супер!

- Михалкова прекрасна, как на сцене, так и вне ее.

- Да пофиг на размер груди. Юленька просто хороший человек.

Отметим, что в феврале Михалкова собиралась вернуться в Москву. Во время отдыха звезда много релаксировала, наслаждалась красивыми пейзажами и не отказывала себе во вкусной еде. Из-за этого якобы у нее появились лишние миллиметры на талии.

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

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