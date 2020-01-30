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Пять подлодок, способных уничтожить мир за полчаса

09:02
  • четверг
  • 30 января 2020

Три из них - российские

Американский журнал National Interest назвал топ-5 подводных лодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Первый "подводный истребитель" "Ясень-М" спущен на воду

Три из них находятся на вооружении российского флота, две — американского. У ВМФ России выделили субмарины с баллистическими ракетами" проекта 955 "Борей", подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и проекта 885М "Ясень-М".

"Дельфин" и "Ясень-М" способны подобраться к восточному побережью США на две тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер, уверены авторы статьи.

На вооружении США - субмарина типа Ohio и АПЛ типа Columbia, строительство которой должно начаться в 2021 году, передает "Газета.Ru".

Все перечисленные подлодки либо уже стоят на вооружении, либо скоро будут введены в эксплуатацию.

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Подлодка проекта 885М "Ясень-М"
Подлодка проекта 667БДРМ "Дельфин"
Подлодка проекта 667БДРМ "Дельфин"
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