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Свекровь выселяет из квартиры бывшую жену Аршавина с тремя детьми

09:44
  • четверг
  • 30 января 2020

Съехать нужно до 1 марта

Журналистку и модель Алису Казьмину, в браке с которой несколько лет прожил футболист Андрей Аршавин, выселяют из квартиры вместе с детьми. 
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После развода Казьмина проживала в петербургской квартире, которая оформлена на маму Аршавина. Недавно экс-супруга спортсмена получила письмо с требованием о выселении. Документ подписан матерью Аршавина. Казьминой следует до 1 марта текущего года съехать с квартиры. В противном случае против нее подадут заявление в суд.   

"Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки", - сыронизировала Алиса Казьмина, имея в виду, что скоро у ее дочери от Аршавина будет день рождения. Позднее она выложила фото детей, которые сидят в прихожей в одежде. "На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа", - написала Казьмина в Instagram. 

Как пишет kp.ru, недавно Алиса Казьмина рассказала, что у нее появился "серьезный и состоятельный мужчина". Она часто выкладывает в соцсети фотографии с подаренными цветами. Судя по ее постам, женщина не страдает от нищеты: она ездит на дорогой иномарке, летает на отдых, носит шикарные украшения. Ей едва ли придется жить с детьми на улице.

Напомним, Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году. Футболист принял детей журналистки от предыдущих отношений. В 2017 году у них родилась дочь Есения. В 2019 году Казьмина заявила, что они с Аршавиным развелись. После этого Аршавин стал больше общаться со своими тремя детьми от телеведущей Юлии Барановской.  

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