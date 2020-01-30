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Русскоговорящих детей на Украине сочли третьесортными

09:43
  • четверг
  • 30 января 2020

Зеленский обещал пересмотреть закон, но не сделал этого

Украинских детей поделили на три сорта из-за закона о государственном языке, который обещал пересмотреть президент Владимир Зеленский, но не сделал этого.
В МВФ обратили внимание на положение русского языка на Украине

Глава государства во время своей предвыборной программы обещал, что, когда его команда придет к власти, то закон будет пересмотрен и перепроверен на предмет нарушения прав граждан и Конституции страны. Однако все осталось как есть, пишет газета "Известия". Закон продолжает раскалывать украинское общество и принижать языковые меньшинства.

"Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. Детей наших поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные", - заявила экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.

Бывший министр считает, что было лучше, если бы на Украине действовало либеральное языковое законодательство, при котором каждый чувствовал себя "равным среди равных".

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписал предшественник Зеленского Петр Порошенко незадолго до ухода с поста. Согласно тексту закона, все украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни.

Документ вступил в силу в июле 2019 года, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

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