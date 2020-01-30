Осужденную за контрабанду гашиша Иссахар освободили из колонии

Указ о помиловании накануне подписал Владимир Путин

Израильтянка Наама Иссахар освобождена из подмосковной колонии. Эту информацию подтвердили агентству ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний. Указ о помиловании накануне подписал Владимир Путин.

Гражданка Израиля была осуждена по делу о контрабанде наркотиков. В апреле прошлого года Иссахар, которая летела из Индии в Израиль транзитом через Москву, была задержана в аэропорту "Шереметьево".

В её багаже таможенники обнаружили девять граммов гашиша. Израильтянке было предъявлено обвинение в хранении наркотика - вину в этом она признала, а также в контрабанде. В октябре суд приговорил её к семи с половиной годам лишения свободы. После этого власти Израиля обратились к президенту России с просьбой о помиловании. Указ вступает в силу со дня подписания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"