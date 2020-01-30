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Помидоры оказались опасны для здоровья

10:32
  • четверг
  • 30 января 2020

Не всем можно их есть

Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры из-за содержащихся в нем большого количества органических кислот.
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Томаты противопоказаны людям с гастритом, язвой желудка и камнями с почками, рассказала врач Елена Соломатина "Вечерней Москве". Что касается кетчупа, то он не рекомендован никому: ни здоровому, ни больному человеку из-за содержания сахара.

В целом, свежие помидоры – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. В них содержатся ликопин, который оказывает антиоксидантное действие на все органы, предотвращает онкологию и благотворно влияет на предстательную железу. Соломатина отметила, что тушеные помидоры полезнее, чем свежие.

Также диетолог объяснила, почему в самолете пассажиры отдают предпочтение именно томатному соку, а не апельсиновому или яблочному. Все дело в том, что во время полета увеличивается риск тромбоза в связи с длительной неподвижностью и перепадами давления, а томатный сок разжижает кровь. Поэтому многие пассажиры интуитивно выбирают именно этот напиток.

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