ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как снизить риск возникновения рака

10:19
  • четверг
  • 30 января 2020

Сделать это никогда не поздно

Британские ученые пришли к выводу, что отказ от курения помогает человеку защитить клетки своего организма от мутаций, приводящих к возникновению рака. 
Названы главные симптомы рака груди у мужчин

Специалисты из Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона проанализировали состояние легких 16 пациентов, среди которых были курильщики, бывшие курильщики и люди, которые никогда не курили. 

Выяснилось, что в 9 из 10 клеток курильщиков имеется до 10 тысяч мутаций, вызванных воздействием химических веществ в табачном дыме. Более четверти из этих мутаций способствуют возникновению рака. "Это как бомбы замедленного действия, ждущие следующего удара, чтобы возник рак", - цитирует Би-би-си доктора Кейт Гауэрс. Выходит, самый простой способ снизить риск возникновения злокачественной опухоли заключается в том, чтобы не курить. 

Ученые также обнаружили, что у бывших курильщиков было в четыре раза больше здоровых клеток, чем у тех, кто не избавился от вредной привычки. Сильнее всего ученых удивило, что почти половина клеток в легких экс-курильщиков выглядит точно так же, как у людей, никогда не державших в руках сигарету.

"Замечательные примеры - это пациенты, которые бросали после 40 лет курения, и у них начиналась регенерация клеток, которые никак не были повреждены табаком", - сказал ученый Питер Кэмпбелл. По мнению специалистов, это говорит о том, что бросить курить никогда не поздно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Курильщик
Курильщик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.