Как снизить риск возникновения рака

Сделать это никогда не поздно

Британские ученые пришли к выводу, что отказ от курения помогает человеку защитить клетки своего организма от мутаций, приводящих к возникновению рака.

Специалисты из Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона проанализировали состояние легких 16 пациентов, среди которых были курильщики, бывшие курильщики и люди, которые никогда не курили.

Выяснилось, что в 9 из 10 клеток курильщиков имеется до 10 тысяч мутаций, вызванных воздействием химических веществ в табачном дыме. Более четверти из этих мутаций способствуют возникновению рака. "Это как бомбы замедленного действия, ждущие следующего удара, чтобы возник рак", - цитирует Би-би-си доктора Кейт Гауэрс. Выходит, самый простой способ снизить риск возникновения злокачественной опухоли заключается в том, чтобы не курить.

Ученые также обнаружили, что у бывших курильщиков было в четыре раза больше здоровых клеток, чем у тех, кто не избавился от вредной привычки. Сильнее всего ученых удивило, что почти половина клеток в легких экс-курильщиков выглядит точно так же, как у людей, никогда не державших в руках сигарету.

"Замечательные примеры - это пациенты, которые бросали после 40 лет курения, и у них начиналась регенерация клеток, которые никак не были повреждены табаком", - сказал ученый Питер Кэмпбелл. По мнению специалистов, это говорит о том, что бросить курить никогда не поздно.

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