Душераздирающее откровение жены Коби Брайанта после гибели мужа и дочки

Ванесса Брайант осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми

Жена баскетболиста Коби Брайанта прервала молчание после трагической гибели мужа и 13-летней дочки Джанны.

Ванесса Брайант осталась одна с тремя дочерями - 17-летней Натальей, трехлетней Бьянкой и семимесячной Капри. Она опубликовала трогательное письмо в социальных сетях, в котором поблагодарила всех за поддержку и попросила оказать содействие семьям остальных погибших в авиакатастрофе.

"Не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Мне приятно знать, что Коби и Джиджи знали, что их так любят. Мы были невероятно счастливы, что они были в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были здесь с нами навсегда. <…> Наша жизнь не остановилась, мы просыпаемся каждый день, потому что Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы указать путь. Наша любовь к ним бесконечна. Я просто хотела бы обнять их, поцеловать и благословить их", - написала вдова.

Один из величайших баскетболистов мира Коби Брайант, его дочь Джанна и еще несколько человек погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния, США). По предварительным данным, пилот не справился с управлением из-за тумана и врезался в холм.

Накануне тело Коби достали из-под обломков, а вот тело его дочери до сих пор не идентифицировано, передает "Экспресс-газета".

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