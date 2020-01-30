Вернувшихся из Китая туристов отправили на карантин

В Австралии людей сослали на отдельный остров

С ноля часов четверга Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Будет ходить только один поезд Москва - Пекин. А завтра будет принято решение и по поводу авиаперевозок. В Китае заразившихся уже почти 8 тысяч человек. Заболевание уже выявлено во всех провинциях страны. 170 человек умерли от нового вируса, который вызывает в том числе и пневмонию, скончались.

Отмена - с 31 января. Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем. На сегодняшний день поезда в КНР отправляются из Владивостока и Читы. Состав, соединяющий две столицы - Москву и Пекин - продолжит ходить по расписанию.

"Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах ДФО: Амурская область, Еврейская АО, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вопрос об авиасообщении оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России рассмотрит в пятницу. Пока же во всех аэропортах для пассажиров из Китая уже привычная процедура - измерение температуры. Причем, не вставая с кресла. С конца декабря осмотрено более миллиона человек. Некоторые авиакомпании, не дожидаясь официального решения, уже отменили рейсы в КНР из Владивостока. Пассажиропоток падает. Например, китайских студентов из российских вузов, которые уехали домой на каникулы, попросили задержаться на родине до 1 марта.

"Меры, которые сегодня предпринимаются для защиты граждан, достаточно полные. И на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, неуклонное исполнение, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан от той угрозы, которая сегодня есть", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

А вот российские студенты в Ухане срочно пакуют чемоданы. Нашим соотечественникам рекомендовано покинуть опасную зону.

"Самое сложное в этой ситуации - не поддаваться панике. Все мои родственники беспокоятся за меня, звонят, пишут сообщения. Я их успокаиваю, что со мной все в порядке. Мы придерживаемся простых правил - носим маски, моем руки", - сообщила студентка университета в городе Ухань Светлана Жиганова.

Количество погибших продолжает расти. Выявлен первый случай бессимптомного протекания болезни. Американская научно-исследовательская правительственная организация открыла сайт, где отслеживает ситуацию в режиме онлайн. Граждане США - в списке больных. Носители вируса выявлены уже в 20 странах: от Австралии до Финляндии. Китаянка навестила Санта-Клауса, а затем слегла с температурой. Диагноз подтвердился. Но как теперь обезопасить Йолопукки - ломают голову в Лапландии. Во многих странах соотечественники, возвращающиеся из Китая, отправляются на карантин. В специальные лагеря - в принудительном порядке. Австралийцев ждут не на самом континенте, а на остров Рождества - за тысячи километров. В США эвакуированных свозят на военную базу в Калифорнии. В Южной Корее строят лагерь близ Сеула. К неудовольствию местных жителей.

"Правительство понимает обеспокоенность жителей тех территорий, где предполагается обустроить временный лагерь для вернувшихся в Южную Корею из Уханя. Мы предпримем все возможные меры, чтобы обезопасить наших граждан. Я призываю к общей продуктивной работе. Я заявляю вновь - местным жителям не стоит беспокоиться", - объяснил президент республики Корея Мун Чжэ Ин.

Локальные успехи в борьбе с вирусом все же есть. Сообщается о случаях выздоровления. В университете провинции Чжэцзян зараженную пациентку вылечили, применив технологию искусственной печени.

За ситуацией следят во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ регулярно собирается на заседания, рассматривает возможность объявления режима международной чрезвычайной ситуации, но подобное решение пока не принято.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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