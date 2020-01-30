19-летняя дочь Михаила Ефремова о своей матери Ксении Качалиной: Ее разум угасает

Девушка не хочет с ней общаться

Дочь Михаила Ефремова откровенно рассказала о своих отношениях с матерью - актрисой Ксенией Качалиной.

Как пишет "СтарХит", четвертая супруга Ефремова злоупотребляет алкоголем. "Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день", - призналась однажды Качалина.

Ее дочь Анна-Мария живет в интернате, а по выходным гостит у отца. Заслуженный артист России является единственным опекуном девушки.

Ксения Качалина редко видит дочь и тоскует по ней. Анна-Мария жалуется, что от мамы всегда пахнет алкоголем. "Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо", - признается дочь Ефремова.

Одногруппница Анны-Марии рассказала, что девушка часто называет себя ленивым и плохим человеком. У нее якобы случаются "вспышки гнева и истерики". Психотерапевт объяснил наследнице Ефремова, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство. По словам одногруппницы, Анна-Мария часто говорит о себе в мужском роде.

Сейчас Анна-Мария отдыхает в Сингапуре вместе с дочерью Леонида Якубовича Варварой.

Напомним, что Михаил Ефремов был женат пять раз, у него шесть детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"