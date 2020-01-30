Зеленского обвинили в обмане избирателей

То, как президент Украины не выполняет свои обещания, не осталось незамеченным

Владимира Зеленского обвинили в нарушении предвыборных обещаний и обмане избирателей. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что в стране появляются новые законы, которые продолжают раскалывать общество. Также власти до сих пор не пересмотрели политику в отношении государственного языка, которая ущемляет права миллионов граждан. Вместо этого Киев способствует распространению идеологии нацизма.

В Ивано-Франковске похоронили ветерана. На панихиде местные руководители произносили пафосные речи и ставили усопшего в пример молодежи. Их не смутил тот факт, что во время войны Михаил Мулик служил в дивизии СС "Галичина". После ее разгрома Красной армией попал в плен и провел в тюрьме десять лет, но при новой власти на Украине стал героем. В почетном карауле - люди в форме Вермахта, на подушках - современные украинские ордена, других этот человек не заслужил. Похороны - на аллее Славы. Там, где раньше хоронили настоящих героев. А скоро, как пообещали власти, в Ивано-Франковске появится и улица Мулика. Таковые сегодняшние реалии - имена нацистских преступников на Украине увековечивают одно за другим.

- Первого февраля я еду на ротацию под Мариуполь. Мне слушать русский язык и российские сериалы физически отвратительно. - Девочки, идите отсюда! - Водитель, остановите, мы сейчас их выдворим отсюда.

Это последствия политики украинских властей. Автобус Луцк - Киев. Дорога дальняя. И водитель включил сериал. На русском языке, что крайне не понравилось неким молодым активисткам. Они вступили в перепалку, а затем и в потасовку с водителем - прямо на ходу, подвергнув опасности людей. Пассажиры вступились за мужчину. Девушки покинули салон, но пообещали отомстить. Как выяснилось позднее, на подъезде к Киеву автобус поджидали активисты экстремистской группировки. Но водителя успели предупредить, и он изменил маршрут. А вот руководство компании-перевозчика было серьезно напугано и под давлением уволило водителя. Сейчас этот случай активно обсуждается в соцсетях и в СМИ.

- Я за то, чтобы украинский язык люди использовали не под давлением, а сами к этому пришли. - Там же люди есть и русские, и украинцы. Значит, должен компромисс быть. - Сейчас ущемляют русский язык. Ну что делать. Когда-то все это придет к своему логическому окончанию.

"Знаете, что случится, когда мы отказываемся таким образом от законов, оправдывая чем угодно: религиозными, политическими, человеческими, патриотическими убеждениями? Исчезнут сами носители этого языка. Потому что территория, на которой не соблюдаются права человека и законы, перестает быть государством", - сказала общественный деятель, министр юстиции Украины в 2013-2014 годах Елена Лукаш.

Однако как этого не понимали постмайданные власти, так не понимают и нынешние. Вступивший летом прошлого года закон "О языке" подписывал в мае еще Петр Порошенко. Документ предусматривает исключительное использование украинского во всех сферах жизни и серьезно ограничивает права граждан - прежде всего русскоязычных. Действующий президент Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал проверить закон на предмет соответствия Конституции, но, вступив должность, заявил, что будет защищать украинский язык. Более того, появились подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество по языковому признаку. То, как Зеленский не выполняет свои обещания, не осталось незамеченным. По результатам опросов этот пункт в тройке главных проблем, которые волнуют украинцев.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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