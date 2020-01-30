В Европарламенте попрощались с британскими коллегами

До завершения процедуры "развода" осталась еще одна формальность

Совет Евросоюза в четверг рассмотрит соглашение по Brexit. Это последняя формальность, которая подтвердит сделку и позволит Великобритании покинуть ЕС. Основные слушания по этому вопросу прошли накануне в Европарламенте. За Brexit проголосовали более 600 депутатов. Против - лишь 49. На заседании парламентарии пели песни и выражали надежду, что Брюссель и Лондон останутся друзьями.

Слёзы, объятия, брызги шампанского. Европарламентарии прощаются с британскими коллегами. После многих месяцев проволочек и споров в "разводе" наконец поставлена точка. Депутаты одобрили многострадальное соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Растроганные британские депутаты, взявшись за руки, поют прощальную песню. В этом зале их видят в последний раз. 73 освободившихся кресла теперь займут представители других стран. Сторонники партии Brexit ликуют. Не скрывает и радости премьер-министр Борис Джонсон, ставший триумфатором в этой затянувшейся эпопее.

"Я с достоинством провожу Великобританию из Евросоюза. И завтра отмечу это событие - уважительно, с учётом его масштабов. Это великий момент для нашей страны, момент надежды и возможностей. Но нужно учитывать чувства всех наших граждан", - отметил он.

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А чувства эти - смешанные. Бизнес опасается последствий выхода с единого европейского рынка. Британский автопром демонстрирует худшие результаты за десятилетие. Фермеры боятся перебоев с поставками из других стран ЕС. Ведь какими будут торговые отношения с соседями - до сих пор неясно. Ратификация сделки - это лишь начало. До конца года предстоит согласовать массу деталей, а тут у Лондона и Брюсселя по-прежнему много разногласий.

"Думаю, мы ещё услышим немало слов о равноправии - ключевом понятии для Евросоюза, который хочет удостовериться, что ни нынешнее, ни последующие британские правительства не снизят стандарты и таким образом не получат конкурентных преимуществ в торговле. Не последнюю роль сыграют США, которые будут давить на Великобританию, чтобы та пустила на свой рынок их сельхозпродукцию", - прокомментировал старший научный сотрудник центра "Великобритания в меняющейся Европе" Джил Раттер.

Штаты сулят Лондону очень выгодную двустороннюю сделку. Однако у экспертов возникают сомнения, что она сможет компенсировать потери от разрыва прежних экономических связей с Брюсселем - а они составляли половину торгового оборота Британии. Как бы то ни было, "развод" неизбежен. В ночь с пятницы на субботу Лондон после 47 лет в составе европейской семьи её покинет. Напутствия летят из всех стран Старого Света.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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