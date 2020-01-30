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Матвиенко назвала условие вступления в силу поправок в Конституцию

11:50
  • четверг
  • 30 января 2020

Судьбу поправок решат граждане России

Вступление в силу закона о поправках в Конституцию будет зависеть от решения граждан на общероссийском голосовании. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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В ходе заседания Верхней палаты парламента спикер подчеркнула, что в вопросе принятия поправок необходима внятная правовая процедура. Сейчас важно утвердить дорожную карту, а также вести активный диалог с гражданами.

"Есть порядок принятия законов, который мы обязаны соблюдать. А на всероссийское голосование мы выносим уже принятый законопроект, который не вступил в силу для того, чтобы граждане выразили свое мнение. Если граждане поддержат этот закон, он вступит в силу, если они не поддержат, то этот закон не вступит в силу. То есть закон будет принят, но решение о его вступлении будут принимать граждане", - сказала Матвиенко.

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