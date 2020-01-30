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Собянин открыл ТПУ "Лихоборы" на севере столицы

11:47
  • четверг
  • 30 января 2020

Пересадка теперь займёт в три раза меньше времени

Удобные переходы от остановок Московского центрального кольца к поездам железной дороги. Новый пересадочный узел между станцией МЦК "Лихоборы" и платформой НАТИ на севере столицы открыл мэр Сергей Собянин.

По стеклянному мосту пассажиры смогут попасть с одной станции на другую, не выходя на улицу. При этом пересадка теперь займёт в три раза меньше времени. Построены и новые удобные вестибюли. Работы велись в рамках масштабного проекта по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги.

"Сегодня построили вокзал, по сути дела, - транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку большого количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги с МЦК: это Зеленоград, Химки. Огромное количество людей, которые вынуждены были добираться сначала до Ленинградского вокзала, заходить в метро на "Комсомольской", и без того перегруженной. Сейчас значительная часть из них будет пересаживаться на МЦК здесь: пересаживаться в теплом контуре, в условиях, максимально приближенных к комфорту метрополитена", - сказал Собянин.

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