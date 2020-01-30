Метель не прекращается: в Алтайском крае ввели режим ЧС

Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира

Режим ЧС введён в трёх районах Алтайского края. Из-за метели, которая не прекращается уже вторую неделю, на нескольких трассах перекрыто движение, передает "ТВ Центр".

Нарушено сообщение между городами. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. Коммунальщики круглосуточно борются с последствиями стихии.

Заметает и Кузбасс. Из-за снегопада и шквалистого ветра на дорогах - нулевая видимость. Синоптики предупреждают - в ближайшее время осадки не прекратятся.

Пока одни регионы во власти январской вьюги, в других уже начали готовиться к весне. В республике Тыва проводят первые подрывы льда на местных водоёмах. Река Чадан промерзла, а ее воды ушли в грунт - велика опасность подтопления домов.

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