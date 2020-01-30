На чемпионате Worldskills в Архангельской области соревнуются 150 студентов

Победители регионального этапа смогут весной принять участие в полуфиналах

150 студентов колледжей и техникумов демонстрируют высший пилотаж в рабочих специальностях на конкурсе профессионального мастерства Worldskills. Состязания проходят в Архангельской области. Между собой соревнуются плотники и автомеханики, повара и парикмахеры. Победители регионального этапа смогут весной принять участие в полуфиналах. Чемпионы получат путёвку на мировое первенство.

Три часа на то, чтобы найти поломку двигателя. Задание сверхсложное. По опыту организаторов, справиться с ним не всегда могут даже опытные профессионалы. Илья Леонидов впервые в жизни принимает участие в конкурсе, но неисправность устранил досрочно. Говорит, с малых лет любил проводить время в гараже – учился у отца.

Это победа, но не окончательная. В течение трех дней каждый участник должен перебрать в автомобиле буквально всё - от коробки передач до тормозных дисков. Критериев оценки - на каждом участке - до 180.

В самом массовом конкурсе профессионального мастерства в истории региона участвуют более 150 студентов из Архангельской, Вологодской, Кемеровской и Ленинградской областей. Соревнования проходят одновременно в цехах и мастерских нескольких колледжей и техникумов.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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