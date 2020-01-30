ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На чемпионате Worldskills в Архангельской области соревнуются 150 студентов

11:58
  • четверг
  • 30 января 2020

Победители регионального этапа смогут весной принять участие в полуфиналах

150 студентов колледжей и техникумов демонстрируют  высший пилотаж в рабочих специальностях на конкурсе профессионального мастерства Worldskills. Состязания проходят в Архангельской области. Между собой соревнуются плотники и автомеханики, повара и парикмахеры. Победители регионального этапа смогут весной принять участие в полуфиналах. Чемпионы получат путёвку на мировое первенство.

Три часа на то, чтобы найти поломку двигателя. Задание сверхсложное. По опыту организаторов, справиться с ним не всегда могут даже опытные профессионалы. Илья Леонидов впервые в жизни принимает участие в конкурсе, но неисправность устранил досрочно. Говорит, с малых лет любил проводить время в гараже – учился у отца.

Это победа, но не окончательная. В течение трех дней каждый участник должен перебрать в автомобиле буквально всё - от коробки передач до тормозных дисков. Критериев оценки - на каждом участке - до 180.

В самом массовом конкурсе профессионального мастерства в истории региона участвуют более 150 студентов из Архангельской, Вологодской, Кемеровской и Ленинградской областей. Соревнования проходят одновременно в цехах и мастерских нескольких колледжей и техникумов.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Чемпионат Worldskills в Архангельской области
Чемпионат Worldskills в Архангельской области
Чемпионат Worldskills в Архангельской области
Чемпионат Worldskills в Архангельской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.